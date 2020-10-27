Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı geldi. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışan vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakarak dışarı çıkıyor. Buna göre; 27 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin raporu…

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! O İLLERİMİZDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK…

MGM tarafından son dakika hava durumu değerlendirme raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Haberimizde, il il hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.