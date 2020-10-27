Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı geldi. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışan vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakarak dışarı çıkıyor. Buna göre; 27 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin raporu…
MGM tarafından son dakika hava durumu değerlendirme raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Haberimizde, il il hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 27 Ekim Salı günü herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu