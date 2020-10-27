Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

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’den , sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nce , sis ve pus uyarısı peş peşe geldi. Haftanın ikinci gününde dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu kontrol ediyor. Ekim ayının son günlerinde bazı illerimizde sağanak yağışlar hakim olurken bazı illerimizde özellikle sabah saatlerinde sis etkili oluyor. MGM günlük rapora göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı!

Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:06 Son Güncelleme: 27.10.2020 07:06 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim bugün hava nasıl olacak?

'den , sis ve pus uyarısı geldi. Ekim ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oluyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışan vatandaşlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakarak dışarı çıkıyor. Buna göre; 27 Ekim 2020 Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin raporu…

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! O İLLERİMİZDE SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK…

MGM tarafından son dakika hava durumu değerlendirme raporu yayınlandı. Yayınlanan rapora göre, sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Haberimizde, il il hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim bugün hava nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 27 EKİM 2020

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: 27 Ekim Salı günü herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim bugün hava nasıl olacak?

ZONGULDAK 16°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sis ve pus uyarısı! O illerimizde yaşayanlar dikkat! 27 Ekim 2020 bugün hava nasıl olacak?
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