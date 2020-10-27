Metrobüste tedirgin eden görüntüler

İstanbul'da özellikle işe gidiş ve iş dönüşü saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam da devam eden yoğunluk, İstanbulluları çileden çıkarmış durumda. İşinden evine dönmeye çalışan vatandaşlar, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasında araçlara binmekte zorluk yaşadı.

SOSYAL MESAFEYE UYULAMIYOR

İstanbul'da koronavirüs salgınının artmasına rağmen, metrobüs hattında sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.

Kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan bazı İstanbullular, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Zaman zaman tartışma ve kavgaların da yaşandığı metrobüs çilesine İBB'nin çözüm üretmesi bekleniyor.