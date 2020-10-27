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Metrobüste tedirgin eden görüntüler

’da toplu taşımada yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasında sefer yapan hattında özellikle akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk İstanbulluları çileden çıkardı. bulaşma korkusu yaşayan yolcular, araç sayısının artırılmamasına tepki gösterdi. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye uyulamayan duraklarda ve araçlarda zaman zaman sözlü tartışma ve fiili kavgalar da yaşanıyor.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:14 Son Güncelleme: 27.10.2020 20:23 ABONE OL
Metrobüste tedirgin eden görüntüler

İstanbul'da özellikle işe gidiş ve iş dönüşü saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam da devam eden yoğunluk, İstanbulluları çileden çıkarmış durumda. İşinden evine dönmeye çalışan vatandaşlar, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasında araçlara binmekte zorluk yaşadı.

SOSYAL MESAFEYE UYULAMIYOR

İstanbul'da koronavirüs salgınının artmasına rağmen, metrobüs hattında sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti.

Son dakika: Metrobüste dikkat çeken iş çıkış saati yoğunluğu

Kalabalık nedeniyle zor anlar yaşayan bazı İstanbullular, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. Zaman zaman tartışma ve kavgaların da yaşandığı metrobüs çilesine İBB'nin çözüm üretmesi bekleniyor.

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Metrobüste tedirgin eden görüntüler
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