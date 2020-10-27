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Metroda mucize kurtuluş

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Metroda mucize kurtuluş
Şişli'de metro raylarına düşen ve üzerinden iki vagon geçen genç kız E.M., hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay, dün akşam Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda yaşandı. Tren yaklaştığı sırada istasyonda bekleyen E.M. bilinmeyen nedenle raylara düştü. Rayların arasında kalan genç kızın üzerinden iddiaya göre iki vagon geçti. Vatandaşların bağırışları üzerine makinist treni durdurdu. Genç kız, vatandaş ve görevlilerin yardımıyla çıkarıldı. Şans eseri olaydan hafif yaralı olarak kurtulan genç kız, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Metroda mucize kurtuluş
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