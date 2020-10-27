Mevlid-i Nebi haftası nedir, ne zaman? Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler

Müslümanlar, Mevlid-i Nebi haftasına bu yıl da erişmenin huzurunu yaşıyor. Mevlid-i Nebi haftasının içinde yer alan Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Mevlid-i Nebi haftası nedir ve Mevlid-i Nebi ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir? Aşağıda, Mevlid-i Nebi haftası hakkında bilgiler ve Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler bu başlık altında yer alıyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Mevlid-i Nebi haftası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kutlu doğum gününü de içinde barındıran bir haftadır.