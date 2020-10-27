Mevlid-i Nebi haftası nedir, ne zaman? Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler

Müslümanlar, Mevlid-i Nebi haftasına bu yıl da erişmenin huzurunu yaşıyor. Mevlid-i Nebi haftasının içinde yer alan Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Peki, Mevlid-i Nebi haftası nedir ve Mevlid-i Nebi ile ilgili hadis-i şerifler nelerdir? Aşağıda, Mevlid-i Nebi haftası hakkında bilgiler ve Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler bu başlık altında yer alıyor.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Mevlid-i Nebi haftası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kutlu doğum gününü de içinde barındıran bir haftadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir."Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir." (Nesei, Sehv, 55)."Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar." (Nesei, Sehv, 46)1.)
HADİS-İ ŞERİF;
Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.2.)
HADİS-İ ŞERİF;
Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.3.)
HADİS-İ ŞERİF;
EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.4.)
HADİS-İ ŞERİF;
Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.5.)
HADİS-İ ŞERİF;
Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez."Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53. Kaynak: Kutlu Doğum'a özel hadisler