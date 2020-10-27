Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mübarek Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile dini kandil günleri takvimi

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ne zaman? 2020 Mübarek Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün? ile dini takvimi

Mevlid, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.S) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ifade etmek için kullanılır. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan bu özel gün her yıl aynı coşku ve heyecan ile karşılanmaktadır. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınladığı dini takvimi ile ne zaman ve hangi gün sorusu cevabını buldu. 2020 Mevlid Kandili tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı ve dini kandil günleri takvimi

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:57 Son Güncelleme: 27.10.2020 09:58 ABONE OL
Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile de belli oldu. Ekim ayının içinde bulunduğumuz günlerde ne zaman ve hangi gün sorusu da yanıtını aramaya başladı. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gece için geri sayım başladı. 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabına ve diğer tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet ile dini kandil günleri takvimi!

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.

MEVLİD KANDİL TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı kandil günleri takvimi şöyle;

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

TESBİH NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

-Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur.

Böylece birinci rekat kılınmış olur.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün? 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri takvimi

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

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Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mübarek Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile dini kandil günleri takvimi
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