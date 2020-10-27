Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Mübarek Mevlid Kandil tarihi ne zaman ve hangi gün? Diyanet ile dini kandil günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli oldu. Ekim ayının içinde bulunduğumuz günlerde Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün sorusu da yanıtını aramaya başladı. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan, her yıl dua ve ibadetler ile geçirilen bu özel gece için geri sayım başladı. 2020 Mevlid Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabına ve diğer tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet ile dini kandil günleri takvimi!

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler ellerini semaya açacak. Kandil ne zaman sorusuna ise ayrıntıları inceleyerek cevap bulabilirsiniz.

MEVLİD KANDİL TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı kandil günleri takvimi şöyle;