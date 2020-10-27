Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Tüm Müslüman alemi bu sorunun yanıtına ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Mübarek kandil gününde oruç tutarak sevaplarını ikiye katlamak isteyen müminler için oruç tutmanın mahzuru bulunmamaktır. Dini kaynaklara göre bugünde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın bol bol dua, namaz ve ibadetle geçirilebilir. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? 28 Ekim Yarın oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen, oruç tutarak manevi hisleri en güzel şekilde yaşamak isteyenler Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ile ilgili bir bilgi yer almazken bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır.