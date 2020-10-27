Mezarlıkta da hırsızlık yaptı

Gaziantep'te, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan bir şüpheli, mezarlıkta park halinde bulunan bir araçtan çaldığı kredi kartının temassız özelliği sayesinde alışveriş yapınca yakalandı.

Şehitkâmil ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta park halinde bulunan bir aracından kredi kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını gören bir kişi, polise başvurdu. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmada, çaldığı kartlardan birinin temassız özelliğini kullanarak alışveriş yaptığı tespit edilen hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan bir benzin istasyonunda aracına yakıt alan kişi, cep telefonunu lavaboda unuttu. Şahsın ardından lavaboya giren bir kadın telefon alıp dışarı çıktı. Telefonunu kaybettiğini anlayan şahıs, benzin istasyonunun güvenlik kameralarına baktırınca telefonunun bir kadın tarafından alındığını görünce polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kadın yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.