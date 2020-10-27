MGM'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı: Kış geliyor! Kar soğuklarını hissedeceğiz…

Son Dakika Haberi… MGM önümüzdeki günler için hava durumu uyarısında bulundu. Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havalara bırakacak. MGM, özellikle İstanbul, İzmir ve Aydın'da 4 gün boyunca sürecek yağışlardan sonra kar soğuklarının başlayacağını belirtti. Haberimizin içerisinden MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna ulaşabilirsiniz…

AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin serin ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bugün gece saatlerinden itibaren yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! KAR SOĞUKLARI GELİYOR…

Meteoroloji'nin yayınladığı önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporuna ve olumsuz hava uyarılarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…