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Başkonsolosluğu’na şok suçlama: Kaşıkçı gibi alıkonuldu

Darbe karşıtlığı nedeniyle ’da üniversiteden atılan, 5 yıl işkence gören Farag 1 yıldır yaşadığı ’da ülkesinin başkonsolosluğuna gitti. Pasaportunun gasp edildiği ve alıkonulmaya çalışıldığını söyleyen genç, 3 görevli hakkında suç duyurusu yaptı

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Mısır Başkonsolosluğu’na şok suçlama: Kaşıkçı gibi alıkonuldu

Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, 28 Eylül'de vekaletname çıkarmak için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda zorla alıkonulduğu, tehdit aldığı ve pasaportunun gasp edildiği gerekçesiyle konsolosluktaki üst düzey bir görevli ile kendisini alıkoymaya çalışan iki görevli hakkında suç duyurusunda bulundu.



Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını hatırlatan Farag'ın iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Farag, "Şikayetimden vazgeçmem için annem ve halen Mısır'da hapisteki kardeşim üzerinden can güvenliğimizle tehdit edildim" dedi.



Farag'ın avukatı Gülden Sönmez de "Temmuz 2019'dan bu yana Türkiye'de yaşayan Farag, Mısır'da üniversite okurken askeri darbe karşıtlığı nedeniyle okuldan atıldı. 8 ay işkenceye maruz kaldı. İftiralarla sözde yargılanıp 5 yıl hapis yattı. Konsoloslukta zorla üst kata çıkarılarak biriyle görüştürülünce direnmiş, kendisini hızla dışarı atmış. Pasaportu gasp edilmiş. Olanları videoya kaydettiğini söyleyince 15 dakika sonra pasaportu bahçe duvarından fırlatmışlardır" dedi.

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Mısır Başkonsolosluğu’na şok suçlama: Kaşıkçı gibi alıkonuldu
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