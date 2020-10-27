Müge Anlı'daki Fatmagül Kökçe olayı nedir? 14 yaşındaki Fatmagül Kökçe'yi kim kaçırdı?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulunan Fatmagül Kökçe'nin annesi 'Ben kızımı bu yaşta gelin yapmak istemiyorum. Kızımı çok özledim, artık onun bulunmasını istiyorum." dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan baba ise; kızlarının kendilerini aradığını gelmek istemediğini zorla gelirse bile sevdiği adamın cezaevine girmesi durumunda intihar edeceğini suçu da onlara atacağını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: 14 YAŞINDAKİ FATMAGÜL KÖKÇE KAÇTI MI KAÇIRILDI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatmagül Kökçe'nin babası kızının kendisine "Ben eve gelsem de kendimi öldüreceğim." dediğini ifade etti. Fatmagül'ün birlikte kaçtığı Rıdvan isimli kişinin 19 yaşında olduğu ortaya çıkarken Müge Anlı hem Rıdvan'a hem de ailesine seslenerek; "Bu yaptığınız yanlış oğlunuz hapse girecek. Böyle bir şeyin mümkünatı yok." dedi.

"BAŞLIK PARANIZI ALIN, OTURUN DEDİLER"

Fatmagül'ün annesi kızlarının birlikte kaçtığı Rıdvan adlı kişinin ailesinin kendilerine sürekli aracı gönderdiğini "Başlık paranızı alın oturun artık olan oldu bu işe karşı çıkmak size bir şey kazandırmaz." dediklerini ifade etti. Fatmagül'ün annesi ise para istemediğini sadece kızını istediğini belirtti.