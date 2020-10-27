Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'daki Fatmagül Kökçe olayı nedir? 14 yaşındaki Fatmagül Kökçe'yi kim kaçırdı?

'daki olayı nedir? 14 yaşındaki Fatmagül Kökçe'yi kim kaçırdı?

İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki 7 gündür her yerde aranıyor. ile Tatlı Sert programında canlı yayında işlenen Fatmagül Kökçe olayı hakkında detayları geliyor. Canlı yayında Fatmagül ve onu kaçıran kişilere çağrı yapan Müge Anlı, 'Kısa süre içinde saklandığınız yerden çıkın, bu yaptığınız kanunlara aykırı." dedi.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:27 ABONE OL
Müge Anlı'daki Fatmagül Kökçe olayı nedir? 14 yaşındaki Fatmagül Kökçe'yi kim kaçırdı?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulunan Fatmagül Kökçe'nin annesi 'Ben kızımı bu yaşta gelin yapmak istemiyorum. Kızımı çok özledim, artık onun bulunmasını istiyorum." dedi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan baba ise; kızlarının kendilerini aradığını gelmek istemediğini zorla gelirse bile sevdiği adamın cezaevine girmesi durumunda intihar edeceğini suçu da onlara atacağını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: 14 YAŞINDAKİ FATMAGÜL KÖKÇE KAÇTI MI KAÇIRILDI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatmagül Kökçe'nin babası kızının kendisine "Ben eve gelsem de kendimi öldüreceğim." dediğini ifade etti. Fatmagül'ün birlikte kaçtığı Rıdvan isimli kişinin 19 yaşında olduğu ortaya çıkarken Müge Anlı hem Rıdvan'a hem de ailesine seslenerek; "Bu yaptığınız yanlış oğlunuz hapse girecek. Böyle bir şeyin mümkünatı yok." dedi.

"BAŞLIK PARANIZI ALIN, OTURUN DEDİLER"

Fatmagül'ün annesi kızlarının birlikte kaçtığı Rıdvan adlı kişinin ailesinin kendilerine sürekli aracı gönderdiğini "Başlık paranızı alın oturun artık olan oldu bu işe karşı çıkmak size bir şey kazandırmaz." dediklerini ifade etti. Fatmagül'ün annesi ise para istemediğini sadece kızını istediğini belirtti.

ATV CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı'daki Fatmagül Kökçe olayı nedir? 14 yaşındaki Fatmagül Kökçe'yi kim kaçırdı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA