Nusaybin kayyumla güzelleşiyor! Nusaybin Çarşısı Tarihi Görünüme kavuşuyor

Mardin Büyükşehir Belediye ve Nusaybin Belediyesi, ilçe merkezindeki Kaçakçılar Çarşısı olarak bilinen Çarşı merkezi için Tarihi Görünümlü bir proje hazırladı. Proje kapsamında alt yapı çalışmalarında sona gelindi.



Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Plan ve Proje Şube Müdürlüğü ile Nusaybin Belediyesi iş birliğinde hazırlanan restorasyon projesi çalışmaları sürüyor.



Alt yapı çalışmalarında çarşı merkezindeki tüm parke taşları kaldırılarak Elektrik, Telekom, kanalizasyon ve içme suyu alt yapı çalışmaları tamamlandı.

KAYMAKAM TEMİZKAN GÜNLÜK OLARAK ESNAFI ZİYARET ETTİ, ÇALIŞMALARI DENETLEDİ



Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelleri gözetiminde yapılan alt yapı çalışmaları sona erdi. Salı Günü sabah saatlerinden itibaren çarşı merkezinde geçici olarak parke taşı çalışmalarına başlanırken belirlenen projenin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesi alt yapı çalışmaların biran önce bitirilmesi hassasiyetini gözeten Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, çalışmalar boyunca günlük olarak incelemelerde bulundu.





Çarşı merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Temizkan, yapılan çalışmalar ve hazırlanan restorasyon projesi hakkında bilgi verdi.

Nusaybin'in tarihi ve turistik yerlerinin turizm ve gezi rotalarına konulması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Temizkan, Nusaybin Çarşısının ilçeye gelen turistler için önemli bir merkez olacağını belirtti.

NUSAYBİN ÇARŞI PROJESİ'NİN DETAYLARI BELLİ OLDU



Öte yanda Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin Çarşı Restorasyon projesi hakkında açıklamalarda bulundu.





Hazırlanan projenin 2 etaptan oluştuğunu kaydeden Temizkan, 1.Etapta 56 adet, 2.Etapta ise 255 adet dükkan olmak üzere toplamda yapılacak dükkan sayısının 311 adet olduğunu bildirdi.



Nusaybin Çarşısının tarihi bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Temizkan, restorasyon kapsamında çarşı ve tüm iş yerlerin, Kenar Duvarlarda Midyat Taşı Kaplama, Çift Camlı Pencere Ünitesi, Ahşap Desenli Aliminyum Kompozit Tabela, Aliminyum Kutu Harf Marka Panosu Dükkan İsimleri, Kenar Çerçevesinde Isı Yalıtımlı Alüminyum Doğrama, Çelik Otomatik Kepenk Sistemi, Manuel Tente Sistemi ve Aplik ile Aydınlatma olacağını ifade etti.

PROJE, ESNAF VE VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK GÖRÜYOR



Nusaybin Çarşısı restorasyon projesi, esnaf ve vatandaşlardan büyük destek görüyor.



Uzun yıllar bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Nusaybin, yenilenecek projesi ile tekrar eski günlerdeki ticaret canlılığına kavuşması bekleniyor.



Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan'a teşekkür eden Çarşı esnafı, restorasyon projesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

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