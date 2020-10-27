Parkta drift atan sürücüye ceza yağdı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir park girişinde drift yapıp tozu dumana katan sürücü gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan sürücü Doğukan Ç.'ye 6 bin 141 lira ceza yazılırken adli işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince; Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, Beylikdüzü Osmanlı Parkı girişinde trafikte tehlikeli hareketler yaptığı (drift) tespit edilen 06MPP99 plakalı araç sürücüsü Doğukan Ç. yakalandı.



Sürücü Doğukan Ç. 'a 2918 sayılı KTK'nın 67/1d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift) maddesinden 6 bin 141 lira ceza yazıldı. Ayrıca 44/1b (Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek) maddesinden 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 429 lira cezai işlem uygulandı.



Sürücü Doğukan Ç. TCK 179/2 (Kara , Deniz hava veya demiryolu araçlarının kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 Aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden işlem yapılmak üzere Beylikdüzü Şehit Orhan Şahin Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.