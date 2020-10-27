Pitbul 11 yaşındaki çocuğa saldırdı

35 yaşında İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Osman Şahin, geçtiğimiz yıl yaz aylarında ailesini alarak Balat sahile gitti. 11 yaşındaki oğlu ve eşiyle mangal yapan genç adam, birden oğlunu kanlar içerisinde gördü. Pitbull cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğrayan küçük çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi oldu.



PİTBULL SALDIRISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Şahin, oğlu ile birlikte Balat sahiline gittiğini, sahilde mangal yaptığı esnada oğlunun sağ kolu kan içinde yanına geldiğini, kolunu köpek ısırdığını söylediğini, köpeğin bir geminin önünde ağaca bağlı ve ağzında ağızlık olmadığını gördüğünü, bunun üzerine şikayetçi olduğunu beyan etti.

'AĞIZLIĞI TAM ÇIKARTMIŞ Kİ'

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan köpeğin sahibi Halil Merter ise köpeğin kendisine ait olduğunu, aşılarının tam olduğunu ve herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyledi. Mert, 'Saldırgan özellikleri olmayan sakin bir hayvan olduğunu, ağızlığını su içmesi için çıkardığını, bu esnada köpeğinin bir erkek çocuğu ısırdığını, bunun çocuğun köpek ile uğraşması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

YARALAMA DAVASI

Adli Tıp Kurumu'nca küçük çocuğun basit şekilde yaralandığını belirten rapor verildi. Yürütülen soruşturma sonunda köpek sahibi hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, müştekinin yaşı küçük oğlunun şüphelinin sahibi olduğu köpek tarafından ısırılarak yaralandığı, köpeğinin ağızlığını takmamak suretiyle hayvan sahibi olarak gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, 'Taksirle Yaralama' suçunu işlediği, savunmasında da olay sırasında köpeğin ağızlığının bulunmadığını ikrar ettiği anlatıldı.