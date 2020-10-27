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Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

’da sahte içki nedeniyle yeni ölümler yaşanmaması için polis kentte ‘kırmızı alarm’ verdi.  Bir depoya yapılan işyerinde piyasa değeri 2 milyon lira olan yaklaşık 7,5 ton kaçak içki ele geçirildi. Ölüm içkileri polisler tarafından olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:12 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:23 ABONE OL
Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

'nın merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Yeni Mahalle'de yer alan Büyük Toptancılar Sitesi'ndeki bir işyerinden gelen ağır koku, dayanılamayacak hale gelince durum polise bildirildi.

Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi.

Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Operasyonda plastik varillerde fermante edilmek üzere bekletilen yaklaşık 7 bin 500 sahte içki ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon lira olduğu belirtilen alkollü içecekler, soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde dökülerek imha edildi.

Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

Gözaltına alınan D.H.'nin daha önce de yine sahte içki nedeniyle jandarma tarafından suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

Toptancılar Sitesi'nde güvenlik görevlisi olan Aytekin Aydın (45), kokuların dayanılmaz hale gelmesi üzerine durumu polise bildirdiklerini söyledi.

Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi

Aydın, "İşyerinde yatıya kalan çalışanlar da vardı. Durumları şüpheliydi. Sadece sahte içki değil, her şey olabilirdi. Biz üzerimize düşeni yaptık" dedi.

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Polisin ele geçirdiği 7,5 ton sahte içkiler imha edildi
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