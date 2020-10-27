Sahte içkiden 82’nci ölüm

İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek tedavi altına alınan Mehmet Doğan (35) ile M.A. (53) dün hayatını kaybetti. Kentte ölenlerin sayısı 40 oldu. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen M.K. (50) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 82'ye ulaştı. Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Madenli mahallesinde 2 bin 40 litre boğma rakı, Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 760 litre sahte içki, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 850 litre sahte rakı ve 300 litre sahte şarap, Kilis'te, 114 şişe kaçak içki, Muğla'da, bin 15 litre etil alkol, 130 litre sahte şarap, 40 litre sahte rakı ele geçirdi. Muğla'da sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonlarında gözaltına alınan 52 kişiden 13'ü tutuklandı.