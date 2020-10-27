Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!

Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi) şans oyunu severler tarafından Milli Piyango Online MP TV canlı yayınıyla belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları, heyecanla bekleniyordu. MP TV canlı çekilişi bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) yapılan oyunda kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve 73 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler MPİ 26 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. MPİ 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan erişebilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (26 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayınında 26 Ekim MPİ Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;