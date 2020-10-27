Silopi'de ilk robotik kodlama sınıfı açıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'El Cezeri'nin torunları geleceği kodluyor' projesi kapsamında robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı.



Silopi Dicle Ortaokulu'nda, 'El Cezeri'nin torunları geleceği kodluyor' projesi kapsamında MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Şırnak İl Temsilcisi Yusuf Bilin ve üyelerin katkıları ile açılan robotik kodlama ve 3D yazıcılı robotik kodlama sınıfının açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın katılımıyla yapıldı.



Sınıfta incelemede bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan sibernetik alanın kurucusu kabul edilen, fizikçi, bilim insanı El-Cezeri ilgili öğrencilere bilgi verdi. Vali Pehlivan, "800 yıl önce bu topraklarda doğmuş, büyümüş, kendini yetiştirmiş, o zamanın şartlarında eğitim almış ve aldığı eğitimin çok ötesinde icatlar ortaya koymuş. Adeta bugün yeniden keşfedip robotik çalışmaları, sibernetiğin korucusu eserler ortaya koymuştur.

Fil saatinden su kuyularındaki mekanizmalara kadar çalışmalar yapmıştır. Ne güzel sizler bu coğrafyada aynı dilde aynı ülkede onu takip ederek çağın gerekliliklerine uygun şekilde eserler ortaya koyuyorsunuz, koyacaksınız. Silopi ilçemizde ilk adım ama artacak, arttıracağız. İl genelinde 10 robotik kodlama merkezimiz olacak. Bu yeterli değil sayısını giderek arttıracağız. Beceri atölyelerimiz var. Onlarında sayısını iki katına çıkartıyoruz. Dicle Kalkınma Ajansı ile geçtiğimiz yıl bir proje yaptık. 55 atölye kuracağız. Bunların bir kısmı robotik kodlama ile ilgili olacak ve bütün ilçelerimizde olacak" dedi.



Öte yandan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Şırnak Eğitime olan katkılarından dolayı MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Şırnak İl Temsilcisi Yusuf Bilin'e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.



Öğrenciler de TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile buluşmak istediklerini Cezeri adlı uçan arabanın tanıtımının Şırnak'ta yapılması temennisinde bulundu.