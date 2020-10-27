Şırnak’ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un İslamı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözleri Memur Sen tarafından protesto edildi.

Şırnak'ta Memur-Sen üyeleriFransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'un İslamı ve Hz. Muahmmed'i hedef alan sözlerini protesto etmek için Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri Fransa'da kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtlığını tırmandırmaya devam ederken Memur Sen Türkiye genelinde 'İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır.' diyerek Fransa'yı, Emmenuel Macron'u ve destekçilerini protesto etti.



Ellerinde Türk Bayrakları, 'mabetler kutsaldır, kutsala dokunma', 'batı insandan ve islamdan korkuyor', 'İslamdan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar', 'Demokrasi yalan, ırçılık tava' dövizlerini ve Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça ''İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankartı açtılar.





Kalabalık grup sık sık 'Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed, Irkçı Macron, Terörist Wilders,Kahrolsun Zalimler İşbirlikçi Hainler, Kahrolsun Küresel Emperyalizim, Dilin Kurusun Tetikçi Macron,

Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Başkanı Abdullah Çatı; Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa'ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını tel'in etmek için burada toplandık. Aslında Macron, bir görüntü. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor…



Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron'un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi'ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamdan korktuğunu belirtten Başkan Çatı; "Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron, insandan korkuyor. Macron, adaletten korkuyor.

Hülasa, Macron, İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük Batı'da slogandır. Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir" dedi.

Macron gibileri ile mücadele etmekten onur duyduklarını belirten Başkan Çatı; "Bütün dünya duysun ki; bizim için Hz. İsa da Hz. Musa da hülasa, Hz. Adem'den Hatemül Enbiya Hz. Muhammed'e bütün peygamberler kutsaldır, haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar, insana onuru ikram, insanlığa felahı imkân haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar ve hakikati, doğruyu yaydılar. Dolayısıyla biz, neye inandığına bakmaksınız, yüce Allah'ın yarattığı bütün insanları "yaradılanı sev yaradandan ötürü" düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek de hilkati garibenin yani Macron gibilerin karşısından mücadele etmeyi hem düstur hem onur sayarız. Evet, emperyalist stratejilerden tevarüs ettirdikleri taktiklerle sinir uçlarına dönük tehdit üretiyorlar bugün.



Bu tezgâh temelde, İslam'ı ya da insanı önemsemeyen, hayatı dünyayı ve iktisadı kendi tekelinde gören emperyalist tapınağın, kapitalist şövalyelerinin unvanlarını, imkânlarını ve düzenlerini kaybetmeme feryadından başka bir şey değildir. Aslında yaşanan bir yok oluş cinnetidir. Ve görünen o ki, Macron, mazlumların kanı ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesinin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları atmaktadır. Zira virüs Fransa'yı esir almıştır. Yıkılan ve yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dünya düzeni mücadelesidir. Ve beklenen şudur ki, sefer insana mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı selamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin insicamıyla sesleniyoruz: Ya Muhammed seni seviyoruz,Ya Muhammed seni seviyoruz,Ya Muhammed seni seviyoruz" dedi. Yapılan basın açıklamasından sonra kalabalık grup sessizce dağıldı.