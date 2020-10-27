Son dakika: Antalya deprem ile sarsıldı! 27 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD'ın son depremler verilerine göre, Antalya Alanya bölgesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de ufak çaplı da olsa hissedilen deprem, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Gerçekleşen sarsıntının şiddeti 3.2 olarak duyururken vatandaşlar depreme ilişkin diğer detayları merak ediyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi Antalya deprem haberinin detayları…

ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve AFAD tarafından kaydedilen bilgiye göre;

Antalya Alanya açıklarında bir sarsıntı meydana geldi. 3.2 şiddetinde olduğu duyurulan depremi hisseden vatandaşlar sosyal medya üzerinden paylaşım yaparken ufak çaplı da olsa bu sarsıntıların bölgede ikamet eden vatandaşlarda tedirginliğe neden olduğu gözlemlendi…

İşte AFAD tarafından Antalya depremine ilişkin ayrıntılar…

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