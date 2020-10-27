SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! İğrenç olayı kadın yolcu kaydetti

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HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! otobüsünde rezaleti! İğrenç olayı kadın yolcu kaydetti

Dün öğle saatlerinde gerçekleşen olayın ardından binlerce kişi otobüste yapan o adama tepki gösterdi. gelişmesine göre emniyet güçleri de olayla ilgili tahkikat başlattı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İstinye - Kabataş seferi yapan bir otobüsteki yolcunun etrafındakilere aldırış etmeden mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde de bir muavinin 17 yaşındaki kıza bakarak mastürbasyon yaptığı görüntüler gündem olmuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 27.10.2020 07:08 ABONE OL
Son dakika haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Kadın yolcu kameraya çekti şikayetçi oldu...

Aktarılan haberi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. otobüsünde yaşananlar mide bulandırdı. İstinye - Kabataş seferini yapan otobüs içerisinde bir yolcu diğer insanlara aldırmadan otobüste yaptı. Yaşanan rezillik yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Son dakika haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Kadın yolcu kameraya çekti şikayetçi oldu...

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti.

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Son dakika haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! Kadın yolcu kameraya çekti şikayetçi oldu...

Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken kadının polise gidrerek şikayette bulunduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI!

otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüpheli M.R.Ö (44)'yi Beşiktaş Meydan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakaladı.

Şüpheli M.R.Ö.'nün poliste; 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! İğrenç olayı kadın yolcu kaydetti
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