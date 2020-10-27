SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İETT otobüsünde mastürbasyon rezaleti! İğrenç olayı kadın yolcu kaydetti

Aktarılan son dakika haberi sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı. İETT otobüsünde yaşananlar mide bulandırdı. İstinye - Kabataş seferini yapan otobüs içerisinde bir yolcu diğer insanlara aldırmadan otobüste mastürbasyon yaptı. Yaşanan rezillik yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: OTOBÜSTE MASTÜRBASYON YAPAN SAPIK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!