Son dakika haberi: Kayınpederini öldürdü suçu 13 yaşındaki kardeşine atmaya çalıştı! Uyuşturu ticareti suçundan...

İlerleyen saatlerde telefonla aradığı kayınpederi ile tartışan Mehmet Dakım, akşam saatlerinde yanına annesi İsmidal Dakım ve erkek kardeşi H.D.'yi (13) de alıp, 42 ACT 35 plakalı hafif ticari aracıyla yeniden kayınpederinin evine geldi. Burada, Mehmet Dakım ve Barış Mıngır birbirlerine tabancayla ateş açtı. 8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım ile annesi ve kardeşini yakalayıp, gözaltına aldı.