Son dakika: Hamile eşinin gözü önünde öldürmüşlerdi! Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı!

Hiçbir şey demeden Kerem Atılgan oğluma yumruk attı, oğlu da bana silah sıkmaya başladı. O sırada oğlum da kendisine ait tabancayı çekmeceden çıkarıp, karşılık verdi. Bunlar önce çıkıp gittiler, sonra Kerem Atılgan geri geldi, bu sefer o silah sıktı, hem oğlumu vurdu hem de beni. Olay sırasında ailem yanımızdaydı. Bu ailenin gözü önünde yapılacak şey değildi. Bana karşı kini vardı madem, ben tek başıma bankaya giderken, arabaların yağlarını kontrol ederken beni takip etseydi. Ailemin gözü önünde beni yaralayıp, oğlumu öldürdüler.