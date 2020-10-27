Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Son dakika: merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Polis, kumar ve bahis operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre 69 şüphelinin yakalanması için merkezli 5 il ve 17 ilçede baskınlar düzenlendi. 6 aydır takipte olan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Şişli'de bir daireye yapılan baskında ise baba ve oğlu gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:52 ABONE OL
Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilçe ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Operasyonda gözaltına alınan grubun liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi. Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları belirlendi.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Baskında yasa dışı bahis oynatan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Baba bankada işlem yaparken suçüstü yapılırken, çocuk evde gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Evde yapılan aramada para sayma makinası, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ve banka kartları ile 10 bin lira ele geçirildi.

Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Gözaltına alınan baba oğul işlemler için siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA