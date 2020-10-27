Son dakika: İstanbul merkezli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilçe ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan grubun liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi. Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları belirlendi.
BABA OĞUL GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı.
Baskında yasa dışı bahis oynatan baba ve oğlu gözaltına alındı.
Baba bankada işlem yaparken suçüstü yapılırken, çocuk evde gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada para sayma makinası, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart ve banka kartları ile 10 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba oğul işlemler için siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.