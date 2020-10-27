Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Minibüs alev alev yandı...

D-100 Karayolu Cevizli Köprüsü mevkiinde 35 VAN 64 plakalı minibüsün motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Yoldan geçen vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü kısa sürede söndürdü. Tek şeridin kapanmasıyla D-100 Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.