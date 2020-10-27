Son dakika: Karayılanda yangın başladı

İskenderun karayılan bölgesindeki Ormanlık alanda iki ayrı noktada yangın çıktığı öğrenildi.



Gelen son dakika bilgisine göre bu sabah 10:45 sıralarında vatandaşlar iskenderun karayılan bölgesindeki ormanlık alanda yangın ihbarında bulundu.



İhbar üzerine orman bölge müdürlüğü iş makinaları ve yangın söndürme ekiplerinin bölgeye sevk etti.





SABAH'a konuşan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilisi ekiplerin yangın bölgesine ulaştığını ve müdahaleye başladığını yangının henüz neden çıktığının ve ne kadarlık bir alanı kapsadığının belirlenemediğini ekiplerin şu anda yangını kontrol altına alıp söndürmek için mücadele ettiğini söyledi.