Son dakika: PKK’ya hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), yurt gündeminden terörü silmeye yönelik çalışmaları, azim ve kararlılıkla sürüyor. Son olarak Gara ve Zap bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı.

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava harekâtında 6 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.