SON DAKİKA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI! İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Corona virüs salgını nedeniyle yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için ilk olarak 17 Nisan tarihinde işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylık olarak planlanan işten çıkarma yasağı daha sonra kademeli olarak devam etmişti. Artan vaka sayıları ile birlikte 'işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek?' sorusu merak konusu oluyor. Konuyla ilgili Resmi Gazete'de son dakika haberi yayınlandı. İşte detaylar;

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI - İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

'İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?' sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.