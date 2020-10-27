Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone ile maske denetimi yapıtı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı.