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Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehlikesine karşı İstanbulluları uyarmış ve sosyal medyadan 'ndeki kalabalığı gösteren bir kare paylaşmıştı. Yapılan tüm ikazlara rağmen kentin en işlek noktalarında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlerin olduğu görülüyor. Son dakika haberine göre polis ekipleri bugün Taksim'de drone ile denetim yaptı, maske takmayanlara ceza uygılandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:08 Son Güncelleme: 27.10.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

TAKSİM'DE SON DAKİKA DENETİMLERİ...

Taksim Meydanı ve 'nde drone ile maske denetimi yapıldı. Maske takmayanlar polis tarafından uyarılırken yanında maske olmayanlara para cezası kesildi.

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Taksim Meydanı ve 'nde drone ile maske denetimi yapıtı. Maske takmayan kişiler drone ile tespit edilerek polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

GAZETECİLERE ÇIKIŞTI

Yanında maske bulundurmayan kişilere para cezası kesildi. İkisi yabancı uyruklu kadın, üç kişiye işlem yapılırken caza yazılan kişi basın mensubunun "Ceza mı yazıldı" sorusuna "Sana ne" diyerek yoluna devam etti.

Taksim'de maske denetimi; Drone tespit etti polis ceza kesti | Video

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

Polis maske takmayan kişilerin yoluna bu şekilde devam etmesine izin vermedi.

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

İŞTE TAKSİM'DEKİ DENETİMDEN KARELER...

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

İŞTE TAKSİM'DEKİ DENETİMDEN KARELER...

Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi

İŞTE TAKSİM'DEKİ DENETİMDEN KARELER...

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Son dakika: Taksim'de dronelu maske denetimi! Kurallara uymayanlara ceza kesildi
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