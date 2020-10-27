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timi lüks rezidansta yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
İSTANBUL polisi, daha önce sınır dışı edilen uluslararası bir suç örgütünün lideri 'Andry Malyi' lakaplı Gürcistan asıllı Guram Chikladze ve iki adamını Beşiktaş'taki lüks bir rezidans dairesinde yakaladı. Üç ruhsatsız silah, üç el telsizi ve 41 mermi ele geçirildi. Geçtiğimiz Ocak ayında 16 adamıyla birlikte İstanbul'da gözaltına alınan Chikladze'nin, Antalya'da öldürülen Nadir Salifov cinayeti ile bağlantısı ve Türkiye'ye gelme nedeni araştırılıyor. Bir diğer iddia ise, Chikladze bu defa Salifov'un İstanbul'da yaşayan ailesinin peşine düştü.
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Suikast timi lüks rezidansta yakalandı
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