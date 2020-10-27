SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 27 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftanın her Salı, Perşembe, Pazar günleri Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından ortak olarak Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayınında çekilişi yapılan ve şanslı numaraları şans oyunu severler tarafından merakla beklenen MPİ 27 Ekim Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı. Dün yapılan MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek hayallerini süsleyen büyük ikramiye tutarını kazanmayı amaçlayan şans oyunu severler yoğun şekilde 27 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. MPİ 27 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişebilir, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 EKİM 2020 SALI)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan ortaklıkla birlikte baştan sona yenilenen MPİ şans oyunlarında birisi olan Süper Loto 27 Ekim çekiliş sonuçları ve Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaralar ile ilgili detaylar şöyle;