Tek sigara satanlar uygulamaya takıldı

Eğitim ve Öğretim döneminde, okullar ve çevresinde alınan tedbirler kapsamında yapılan 'Güvenli Okul Uygulaması'nın 2'incisi İzmit ilçesinde gerçekleştirildi.Emniyet, belediye ve milli eğitim görevlileri tarafından gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 47 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca 9 umuma açık yer kontrol edildi. Kontrol edilen iş yerlerinden, tek dal sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 iş yerine işlem yapıldı.Öğrenim çağındaki çocuk ve gençleri geleceğe hazırlamak ve her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın bundan sonrada devam edeceği belirtildi.