Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Tesbih namazı kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar vatandaşlar aracılığı ile araştırılıyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid kandili yaklaşırken vatandaşlar bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın huzuruyla dolup taşacak. Kandil akşamları yapılabilecek ibadetlerden biri de ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen Tesbih olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte detaylar…
Her rek'atında yetmiş beş defa "sübhânallāhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek'atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü't-tesbîh) adı verilirken yarın idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde binlerce Müslüman bu ibadeti gerçekleştirecek…
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek'at kılınmış olur.
İkinci rek'ate kalkılır.
2.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca7
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.
Dördüncü rek'ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Tesbih namazı 4 rekâttan oluşur. Bu namaz kılabilmek için her rekatta okuyacağını aşağıdaki tesbihi ezbere bilmeniz gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"