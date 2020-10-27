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nasıl kılınır ve kaç rekat? 'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Yarın gerçekleşecek olan öncesi Müslüman alemi böylesine mübarek günde gerçekleştireceği ibadetleri araştırırken bunlardan biri olan nasıl kılınır? Sorusu ile yanıt arıyor. Dört rekattan oluşan bu namaz ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Peki, Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:30 ABONE OL
Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

kılınışı ve namaz esnasında okunması gereken dualar vatandaşlar aracılığı ile araştırılıyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilen yaklaşırken vatandaşlar bu mübarek günde ibadetlerini gerçekleştiriyor olmanın huzuruyla dolup taşacak. Kandil akşamları yapılabilecek ibadetlerden biri de ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen Tesbih olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte detaylar…

MEVLİD KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

Her rek'atında yetmiş beş defa "sübhânallāhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" şeklinde zikir lafzı okunan dört rek'atlı bu namaza "sübhânallah" ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla "tesbih namazı" (salâtü't-tesbîh) adı verilirken yarın idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde binlerce Müslüman bu ibadeti gerçekleştirecek…

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Kalben kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek'at kılınmış olur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.Rekat

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca7

10 kere tesbih

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rek'ate kalkılır.

4.Rekat

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

4 rekâttan oluşur. Bu namaz kılabilmek için her rekatta okuyacağını aşağıdaki tesbihi ezbere bilmeniz gerekir. "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili'nde tesbih namazı kılınışı ve okunacak dualar!
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