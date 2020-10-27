‘Tırmanışı durdurmak için birlikte mücadele etmeliyiz’

Türkiye'de dün 132 bin 913 kişiye test yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780 oldu. 1618 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5'e geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 2 bin 198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi.