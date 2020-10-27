Trafo hırsızlığı yapan 2 kişiye jandarmadan operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal mahallelerinde su kuyularına ait trafolarda kablo hırsızlığı yapan iki kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Darıcalı ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde su kuyularına ait trafo kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.





Jandarma tarafından yapılan inceleme ve teknik takip sonucu, Batman'dan geldikleri öğrenilen İ.B ile K.B., kiraladıkları 2 araç ve çaldıkları kablolarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye çıkarılan iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızların bölgede 10 trafo kablosu çaldıkları ve çiftçileri 150 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

Lütfü YALGI / SABAH