Tuncelili ressam muhteşem doğayı tuvale yansıtıyor

Tunceli'de yaşayan bir sokak ressamı olan Murat Ozan (43), kent merkezindeki yol kenarında kara kalemle ünlü yazar ve sanatçıların yanı sıra dileyenlerin de karakalem portrelerini çiziyor.

Öğretmenlerinin teşvikleri dışında resim alanında hiçbir eğitim almayan Ozan, bu konudaki yeteneğini lise çağlarında keşfetmiş ve o günden beri de resim onun için bir tutku haline dönüşmüş.

Ozan, dört mevsimi ayrı güzel olan Tunceli'de şimdilerde eline şövalesini aldığı gibi doğaya çıkarak bu güzellikleri yağlıboya tablolara yansıtıyor.

Ozan'ın resmetmekten keyif aldığı yerlerin başında ise, muhteşem görsellik sunan Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Çayı geliyor.



"HİÇBİR EĞİTİM ALMADIM"



Resim konusunda hiçbir eğitim almadığını söyleyen Murat Ozan, "Resim konusundaki yeteneğimi lise yıllarında öğretmenlerimle çalışırken fark ettim. Onların da yardımıyla sürekli resim yapmaya başladım. Gün geçtikçe Dersim'in güzelliklerini resmetmeye başladım. Doğada resim yapmamın sebebi Dersim doğasının çok güzel olması. Zengin konulara sahip olması. Çok güzel ışığa ve gölgeye sahip" dedi.





"KORANA GÜNLERİNDE DOĞAYA ÇIKMAK GÜZEL"



Koranavirüs zamanlarında sokakta resim yapmanın bir anlamda kısıtlandığını belirten Murat Ozan, "Bu sebeple doğaya çıkıp resim yapmak daha güzel oldu. Tabiatta resim çalışmanın ayrı güzelliği var. Dünyaca önlü ressamlar doğada çalışıyorlar. Ayrıca Ekspresyonist bakış açısıyla doğayı birleştirdiğim için ayrı bir mutluluk. Doğa bulunmaz bir nimet. Burada sonbahar, ilkbahar ayrı bir gölge, ışık ve renk cümbüşüne sahip" diye konuştu.



"SERGİ AÇMAYI DÜŞÜNÜYOR"



Şimdiye kadar yaptığı eserlerden sergi açmayı düşündüğünü dile getiren Murat Ozan, "İleride bir koleksiyon hazırlayarak buralara ulaşamayan insanlara resim sergisiyle ulaşmayı düşünüyorum. Ancak bu çalışmaları yapabilmem için belli imkanlara sahip olmam gerekiyor. Şu an boya ve fırça dahi oldukça pahalı" ifadelerini kullandı.