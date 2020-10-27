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Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

'nın İnegöl ilçesinde yaşayan , 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Akhisar Mahallesi'ne muhtar seçilerek Türkiye'nin en genç muhtarı oldu. 22 yaşındaki Muhtar Oktay Garip, yaşının bu kadar genç olmasından dolayı zaman zaman ilginç diyaloglara da şahit oluyor. Muhtar Garip, kendisine inanmayıp kimlik soranların olduğunu söylüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:43 Son Güncelleme: 27.10.2020 11:11 ABONE OL
Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Muhtarı (22), bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirterek, "Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum" dedi.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde oturan , 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar seçildi.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

1060 mahalleli 'nın en genç muhtarı olan , 13 bin 500 kişinin yaşadığı mahalleye, genç yaşta hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

Muhtar olduğu mahallede doğup büyüdüğünü belirten , "2019'daki yerel seçimlerde mahalleme muhtar olarak seçildim. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

Genç olduğumuz için vatandaşlar şaşırıyorlar. Hatta bazen kimliği göstermek zorunda da kalabiliyorum.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

'da en genç muhtar benim. 22 yaşındayım. Türkiye'nin de en genç muhtarları arasında olduğumu biliyorum" dedi.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

'BİR AMCA MUHTAR OLDUĞUMA İHTİMAL VERMEMİŞTİ'

Bir anısını anlatan Garip, "Bir amcamız bir gün yanıma geldi ve bana babamı sordu. Ben de 'Babam evde' dedim.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

O da 'İmzalanacak belgem vardı' dedi. Ben de, 'Getir ben imzalayayım' dedim.

Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar

Muhtarın ben olduğuma ihtimal vermemişti. Sonrasında kimliğimi görünce şaşırdı ve bana çok genç olduğumu söyledi. Böyle bir anım oldu" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin en genç muhtarı: İnanmayıp kimlik soruyorlar
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