Yabancıları dolandıran örgüte operasyon! 5 kişi gözaltında...

Bir grup, yabancı ülkede ikamet edip Türkiye'de gayrimenkulleri olan ve bir şekilde sahipsiz mülkleri bulduktan sonra bu mülklerin sahiplerini, varislerini araştırıp haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.



Grup üyeleri Türkiye'deki mülklerinden haberdar olup olmadıkları araştırıp,varisleri Türkiye'ye çok gelip gitmiyorsa varisler adına yurtdışı noterler aracılığıyla sahte bir vekaletname düzenleyerek yada şahısları öldü şeklinde göstererek Türkiye'de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkullerin satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli 7 şüpheliye yönelik olarak İstanbul, Edirne Sakarya eş zamanlı operasyon yapıldı. 5 şüpheli yakalandı. 2 şüpheli aranıyor. Toplamda 20 farklı eylemde adı geçen şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor.