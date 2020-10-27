Kocaeli'de yangın tüpü dolandırıcılığı!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli'nde bilinen bir yangın söndürme ekipmanları satan firmadan geldiklerini söyleyerek, Derince İlçesinde bir iş yerine giden şahıslar, yangın tüplerinin değişimini yapacaklarını söyledi. Ardından iş yerinden yangın tüplerini alarak, firma bilgilerinin bulunduğu sahte faturayı kesen şahıs, para tahsilâtını da yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Ancak değişime giden tüpler geri gelmeyince iş yeri sahipleri firmayı aradı. Firma sahibi böyle bir hizmetlerinin bulunmadığını ve dolandırıldıklarını söyleyince iş yeri sahipleri de şoke oldu. Hem firma hem de dolandırılan iş yeri sahipleri, dolandırıcların yakalanması amacıyla polise şikayette bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDUK

İzmit'te faaliyetlerini uzun yıllardan beri sürdüren firma sahibi Sabri Atmaca, " Son günlerde benzer birçok şikâyet aldık. Firmamızdan geldiklerini söyleyen kişiler, mevcut tüpleri alarak, sahte fatura kesip tahsilâtını da yaparak insanları dolandırıyor. Bizim firma olarak böyle bir hizmetimiz hiç olmadı. Bildiğim kadarı ile böyle hizmet veren başka bir firmada yok. iş yerine giden şahıs, şirketimizin adına fatura düzenlemiş, sahte makbuz bastırmış. Biz bu kişilerden Resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanmaktan şikâyetçi olduk. Biz tüpleri sadece talep üzerine değiştiriyoruz" dedi. Polis şimdi yangın tüpü değiştirme bahanesi ile dolandırıcılık yapan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.