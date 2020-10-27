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Yarın 28 Ekim bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı olacak?

29 Ekim Cumhuriyet bayramı çoşkusu tüm Türkiye'de kutlanacak. 29 Ekim'den önce yarın bankalar açık olacak mı? Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre yarın resmi dairelerde, kamu kuruluşlarında ve bazı özel sektör ağlarında çalışma düzeni yarım gün şeklinde olacak. ? Bu soru sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konu başlıkları arasında olacak. 28 Ekim'de bankalar tatil mi çalışıyor mu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar açık olacak mı? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:42 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:48 ABONE OL
Yarın 28 Ekim bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı olacak?

Bankaların çalışma saatleri hakkında detaylı araştırmalar sürerken 28 Ekim Çarşamba bankaların açık olup olmayacağı da şimdiden merak ediliyor. Cumhuriyetin 97. senesi tüm Türkiye'de çoşkuyla kutlanacak. Devlet dairelerinde yarının yarım gün tatil olması nedeniyle yarın bankalar açık mı, tatil mi? araştırmalar oldukça popüler. 28 Ekim Çarşamba günü hem kamu bankaları hem de özel bankalar yarım gün çalışacak ve öğlene kadar hizmet verecek.

SON DAKİKA HABERİ: YARIN BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK? 28 EKİM'DE BANKALAR TATİL Mİ?

Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

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PTT VE HASTANELER YARIN AÇIK OLACAK MI?

PTT ve PTT Kargoların da yarın yarım gün açık olacağı ifade edildi. 28 Ekim Çarşamba gününün yarım gün tatil olması nedeniyle PTT'nin de öğlene kadar açık olacağı kaydedildi. 29 Ekim Perşembe ise PTT'ler kapalı olacak.

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Yarın 28 Ekim bankalar tatil mi, çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı olacak?
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