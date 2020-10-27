Yarın kandil mi? 28 Ekim yarın ne kandili? 2020 Diyanet ile Kandil günleri ve tarihleri

İslam alemi tarafından heyecanla beklenen mübarek günlerden bir tanesine sayılı günler kaldı. Bu doğrultuda sevinç ve huzurla karşılanan, dua ve ibadet ile geçirilen Mevlid Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Mevlid Kandili ne zaman sorusuna yönelik araştırmalar şimdiden başlarken Diyanet dini günler takviminde Mevlid Kandili ile birlikte diğer önemli gün ve haftaların tarihleri de alıyor. Peki, yarın kandil mi, ne kandili?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımladığı 2020 dini günler takvimini bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz.

YARIN KANDİL Mİ?

Dua ve ibadetler ile geçirilecek bir mübarek geceye daha sayılı saatler kala yarın kandil mi sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte 2020 Kandil tarihleri;