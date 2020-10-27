Yasa dışı av yapanlara yüklü cezalar yazıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2'si Suriye uyruklu 5 kişiye ve Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 1 kişiye ceza yasa dışı av yapanları ceza yazdı.

YÜKLÜ CEZALAR YAZILDI

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nesli tehdit ve tehlike altında olan yaban hayvanlarının avlanması hakkında ilgililere 2872 Sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 147 bin 494 Türk lirası, 4915 Sayılı Kara Avcılığına muhalefetten 30 bin 66 Türk lirası TL idari yaptırım ve 19 bin 287 Türk lirası tazminat, olmak üzere toplam 183 bin 254 Türk Lirası para cezası uyguladı.

Kayseri İli Hacılar, Yahyalı ve Develi İlçelerinde yasa dışı avlanan şüphelilere av esnasında kullandıkları 4 adet canlı güvercine, 1 adet doğana, 2 adet ölü kınalı kekliğe el konuldu. Ayrıca av esnasında kullanılan takozsuz bir adet yarı otomatik tüfeğe, 2 adet akıllı cep telefonuna, 2 adet 2015 model motosiklete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen güvercinler ve doğan veteriner hekimimiz tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakılırken, ölü olarak ele geçirilen kınalı keklikler ise imha edildi.