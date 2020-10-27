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Yaylada buldu, şaşkına döndü! Tam 620 gram ağırlığında...

’nın Akyazı ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte Acelle Yaylası’nda gezen Musa Yıldız, 620 gram ağırlığında 'malkadın mantarı' buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:21 ABONE OL
Yaylada buldu, şaşkına döndü! Tam 620 gram ağırlığında...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kahve işleten Musa Yıldız, arkadaşlarıyla gezmek için gittiği Akyazı'nın Acelle Yaylası'nda büyük 'malkadın mantarı' buldu.

"İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK MANTARLA KARŞILAŞTIM"

Kovaya sığmayan mantarın 620 gram ağırlığında olduğu belirlendi. Musa Yıldız, "Fırsat buldukça mantar toplamak için dağlara, yaylalara çıkarım. Topladığım mantarların da satışını yaparım. Acelle Yaylası'nda ilk defa bu büyüklükte karşılaştığım dev 'malkadın mantarı'nı buldum. Bugüne kadar böylesini hiç görmedik. 620 gram gelen bu mantar, bugüne kadar bulduğum en büyük mantar oldu" dedi.

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Yaylada buldu, şaşkına döndü! Tam 620 gram ağırlığında...
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