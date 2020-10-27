Yazar cinayetine bir kez daha ağır müebbet

'MELEKLERLE Yaşamak' adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ancak davası Yargıtay tarafından bozularak yeniden yargılanan Sinem Koç, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan sanık Koç, Erikli'nin yazdığı kitabın etkisinde kaldığını belirterek, "Eylemimi bu nedenle gerçekleştirdim. Kendimi öldürecektim. Silahı da bu nedenle aldım. Olaydan çok pişmanım. Vicdanınıza sığınıyorum. Kitabın psikologlar tarafından incelenmesini istiyorum" dedi.