16 gündür ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta tırmandığı çam ağacından inemeyerek 16 gün mahsur kalan 'Boncuk' isimli kedi, itfaiye ekiplerinin 1.5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yörükselim Mahallesi'nde yaşayan Köse ailesinin kedisi, bahçedeki çam ağacına tırmandı ancak geri inemedi. Aile, kediyi indirmek için çok çabalasa da sonuç alamadı. 16 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi indirebilmek için son çare olarak itfaiyeden yardım istendi.





İtfaiye erleri, kediyi kurtarmak için ağaca çıkmak istediği sırada ise kedi üstteki dallara tırmandı. İtfaiye ekiplerinin her hamlesinde kaçan kedi, ağacın tepesine kadar kaçtı. Kediyi kurtarabilmek için yaklaşık 1.5 saat süre çalışan ekipler, kedinin bulunduğu dalı testere ile kesmek zorunda kaldı.





Eşe Köse (58), boncuğu kurtaran ekiplere teşekkür etti. Boncuğun 16 gündür ağaçta aç ve susuz bir şekilde mahsur kaldığını belirten Köse, "16 günden beri kedim ağaçtaydı. Kedimiz aç ve susuz bir şekilde ağaçtayken hem benim hem de torunlarımın morali çok bozuktu. Kedimiz bizimle beraber yatıyordu. Onu çok özlemiştik. Çaresiz bir şekilde inmesini bekliyorduk. Ama bir türlü kedimiz aşağıya inemiyordu. Allah razı olsun itfaiye ekiplerimiz geldi ve bizim bocuğumuzu, kedimizi kurtardı. Şu anda çok mutluyuz. Kedimiz ağaçta açken biz de yemek yiyemiyorduk. Artık boncuğumuzu yanımızdan hiç ayırmayacağız. Onunla hasret gidereceğiz" diye konuştu.

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