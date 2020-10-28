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- En güzel, anlamlı, resimli mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinin ardından her sene 29 Ekim günü milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün dolayısıyla aratması yapılmaya başlandı. Cumhuriyet Bayramı'na az bir zaman kala bu başlık altından resimi, resimsiz en güzel 29 Ekim mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 23:57 ABONE OL
29 EKİM MESAJLARI - En güzel, anlamlı, resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!

Her sene büyük bir coşkuyla kutlanan 'na az bir zaman kala ve sözleri araştırmaları başladı. Cumhuriyetimizin 97.yıl dönümünde sosyal medya üzerinden bugünün anlam ve önemine özel paylaşımlar her yıl yapılıyor. Sizler de çevrenizle ve sözlerini paylaşmak isterseniz haberimizin detaylarından resimli, resimsiz, anlamlı ve en güzel 29 Ekim mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim mesajları ve sözleri 2020! "Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz"

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

29 Ekim mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Vatandaşlar bu özel ve önemli günü sevdikleri ile paylaşmak istiyor. Bu başlık altından en güzel, özel, resimli 29 Ekim mesajlarına ulaşabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.

29 EKİM MESAJLARI - En güzel, anlamlı, resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

29 EKİM MESAJLARI - En güzel, anlamlı, resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

29 EKİM MESAJLARI - En güzel, anlamlı, resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

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29 EKİM MESAJLARI - En güzel, anlamlı, resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! İşte 29 Ekim mesajları!
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