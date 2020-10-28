Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? , ?

Türk ulusunun zaferlerle dolu günüyle alakalı 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümü 29 Ekim Perşembe günü kutlanacak. Bu sene Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı tatiline ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenci ve çalışan vatandaşlar tatil günlerine göre plan yapmak istiyor. Peki 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? , ?

Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:25 ABONE OL
29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Ekim Çarşamba günü, 29 Ekim Perşembe 30 Ekim Cuma gününe denk geldiği için resmi tatil günleri merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramından bir gün önce yarım gün tatil olurken 29 Ekim tam gün tatil ilan edilir. Yurttaşlar izin günlerinin planlarını yaparken araştırmalara hız kazandırdı. Peki 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, ?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yani 28 Ekim Çarşamba 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek.

Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR? 28, 29 VE 30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA