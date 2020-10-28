Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Sorusuna yanıt aranıyor. 28 Ekim Çarşamba günü, 29 Ekim Perşembe 30 Ekim Cuma gününe denk geldiği için resmi tatil günleri merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramından bir gün önce yarım gün tatil olurken 29 Ekim tam gün tatil ilan edilir. Yurttaşlar izin günlerinin planlarını yaparken araştırmalara hız kazandırdı. Peki 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yani 28 Ekim Çarşamba 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek.

Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.