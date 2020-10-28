Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? Sorusuna yanıt aranıyor. 28 Ekim Çarşamba günü, 29 Ekim Perşembe 30 Ekim Cuma gününe denk geldiği için resmi tatil günleri merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramından bir gün önce yarım gün tatil olurken 29 Ekim tam gün tatil ilan edilir. Yurttaşlar izin günlerinin planlarını yaparken araştırmalara hız kazandırdı. Peki 29 Ekim tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ve bitiyor? 28, 29 ve 30 Ekim resmi tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Yani 28 Ekim Çarşamba 30 Ekim Cuma gününü birleştirenler toplamda üç gün boyunca tatil yapabilecek.
Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bununla birlikte 30 Ekim Cuma günü yıllık izninden kullananlar toplamda dört gün tatil yapabilecek.