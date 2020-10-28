Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda , metro ve metrobüs bedava mı?

Resmi tatil tarihlerinde belediyeler tarafından alınan kararlar doğrultusunda toplu taşıma araçları ücretsiz kullanıma açılıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Bayramı öncesinde “29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi; otobüsleri, metro ve metrobüs bedava mı?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı için belediyeler tarafından uygulanacak tarife açıklamalarını takip etmek gerekiyor. 29 Ekim’de ücretsiz toplu ulaşım nerelerde geçerli? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.10.2020 07:51 Son Güncelleme: 28.10.2020 07:54 ABONE OL
29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

Toplu taşımada Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinin 29 Ekim tarihinde toplu ulaşımı kullanacak kişilere ücretsiz bir şekilde hizmet vermesi bekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

'de ücretsiz toplu ulaşım imkanı ile ilgili İBB tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı." Ifadelerine yer verildi.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

'DE İSTANBUL'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Uygulama; , Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA