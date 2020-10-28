Açık alanda sigara denetimi

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında elinde sigara ile durdurulup uyarı alan bir vatandaş polis ekiplerine, "Benim kadar itina gösteren kimse yok, bundan sonra da sigara içmeyeceğim." dedi.

Korona virüs tedbirlerinin artırıldığı kentte, il umumi hıfzıssıhha meclisi tarafından kamuya açık alanlarda maske kullanımını zaafa uğrattığı için sigara kullanımı yasaklanırken, polis ekiplerinin ise denetimleri sürüyor. Maske ve sosyal mesafenin yanı hijyen kurallarını hatırlatan polis, ekip araçlarından anonslar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Kamuya açık alanlarda sigara kullanımını yasak olduğu kentte polis ekipleri sigara içen vatandaşlara ilk önce uyarıyor, ikinci kez sigara içerken yada maske takmadıkları için yakalanırlarsa da cezai işlem uygulanıyor.

Trabzon Bulvarında maske ve sigara denetimi yapan polis, sigara içen bir vatandaşı durdurarak uyarıda bulunmak istedi. İsmi öğrenilemeyen vatandaş kimliğini polise verdikten sonra, "Benim kadar itina gösteren kimse yok, bir daha sigara içmeyeceğim" dedikten sonra elindeki sigarayı yere atarak bölgeden ayrıldı.

Bir başka vatandaş ise ceviz yediği için maskesinin açıldığını söyledi. Polisin il geneli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.