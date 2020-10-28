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Babaanne ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı

’ın Göksun ilçesinde katıldığı bir düğün merasiminde havaya açtığı ateş ile nine ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 28.10.2020 18:16 ABONE OL
Babaanne ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Göksun'un kırsal Büyük Kızılcık mahallesinde 2018 yılında davetli olduğu düğün töreninde silahı ile havaya ateş açan uzman çavuş S.G, babaanne Hüsne Kurt (47) ile kucağında bulunan 1 yaşındaki torunu F.A.K'nın ölümüne sebebiyet vermekten 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık S.G. ve avukatı katıldı.

Mahkemede suçlamalarına kabul etmeyen sanık, çocuğa karşı öldürme suçundan 25 yıl, kadına yönelik öldürme suçundan 16 yıl olmak üzere toplamda 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Babaanne ile torununun ölümüne yol açan uzman çavuş 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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