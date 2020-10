Boşanmak istemeyen eşine dehşeti yaşattı!

Batman'da 4 çocuk annesi Zahide A, 4 yıldır ayrı yaşadığı kocası M.A, tarafından boşanma davası açıldı. Boşanmaya yanaşmayan Zahide A, kocası tarafından Batman merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde saldırıya uğradı. İddiaya göre boşanamadığı için öfkeli olan koca M.A, akrabaları ile birlikte Zahide A. ve çocuklarına saldırdı. Sokak ortasındaki saldırıda anne ve çocukları aralarında kadınların da bulunduğu grup tarafından darp edildi. Acımasızca eşine saldıran M.A, ve onun akrabaları, bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Zahide A. çocukları ile birlikte emniyete giderek kocası M.A'dan şikâyetçi oldu. Koruma talebinde bulunan talihsiz kadın, yıllardır eşinden ve ailesinden şiddet gördüğünü söyledi.

"DEFALARCA ŞİDDETE UĞRADIM"

Kendisinin ve çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu aktaran Zahide A, "Çocuklarım büyüdü. Çocuklarımı okutmak istedim, izin vermediler. Çocuklarımı kötü işlerine alet edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Eşim paha biçilemez servete sahip. Bütün mal varlığını dolaylı yollardan başkasının adına vermişler. Bizi mağdur ettiler. Dört yıldan beridir tedbir kararımız var. Darp edildiğim için şikâyette bulundum. Çocuklarımı okula gönderdim diye defalarca şiddete uğradım. Boşanmadım diye, çocuklarımı terk etmedim diye her gün saldırıya uğruyoruz. Yardım istiyorum. Benim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Her gün ölümle tehdit ediliyoruz. Önceki akşam, eşim ve ailesi bize tuzak kurdu. Beni darp ettiler. Beni korumaya çalışan çocuklarıma da saldırdılar. Sürekli ölümle tehdit ediyorlar. Boşanmamı istiyorlar. Bütün komşular ve çevredeki herkes biliyor. Ölmek istemiyoruz. Her şikâyet edişimizde tekrar tekrar üzerimize geliyorlar" dedi.